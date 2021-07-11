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Rusya’da 25 binden fazla vaka tespit edildi

Rusya'da corona virüsü salgınında son 24 saatte 749 kişi hayatını kaybederken, 1 haftada 5 binden fazla Covid-19 kaynaklı can kaybı yaşandı.

11 Temmuz 2021 Pazar 22:00
Rusya’da 25 binden fazla vaka tespit edildi

Rusya'da corona virüsü salgınında Delta mutasyonunun etkisiyle vaka ve ölüm sayısındaki artış sürüyor. Rusya Corona Virüsüyle Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 749 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 143 bin 2'ye ulaştı.

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Son 7 gün içinde ise corona virüsü nedeniyle 5 bin 77 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 25 bin 33 yeni vaka tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı da 5 milyon 783 bin 333 oldu.

İyileşen kişi sayısı geçtiğimiz günlerde 20 bin sınırını aşarken, bu sayı birkaç gündür geriye doğru seyretmeye başladı. Son 24 saatte 17 bin 382 bin kişinin iyileştiği, toplam iyileşenlerin sayısının ise 5 milyon 200 bin 219 olduğu duyuruldu.

Rusya’da en çok can kaybı ve vaka başkent Moskova’da görülürken, son 24 saatte başkentte ölenlerin sayısı 110 olarak kayıtlara geçti. Salgının başından bu yana ise kent genelinde 23 bin 648 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte 5 bin 410 vaka tespit edilen kentte toplam vaka sayısı da 1 milyon 429 bin 238'e yükseldi.

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