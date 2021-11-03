Rusya ve Çin'den Kuzey Kore'ye yaptırımlarının hafifletilmesi önerisi

İki ülke, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi için BMGK'ye bir tasarı sundu.
AA muhabirinin ulaştığı tasarıda Kuzey Kore'de "sivil halkı ve insani durumu etkileyen" yaptırımların kaldırılması çağrısı yapılıyor.
Tasarıda, Kuzey Kore'nin deniz ürünleri ve tekstil ihracatına yönelik yasak ile rafine petrol ithalatına ilişkin sınırlamaların kaldırılması isteniyor.
BM Kuzey Kore İnsan Hakları Özel Raportörü Tomas Ojea Quintana da daha önce ülkede kıtlık riski nedeniyle bazı yaptırımların gevşetilmesi çağrısında bulunmuştu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un salgın nedeniyle aldığı sert önlemlerin ülkeyi izole ettiğini ve halkın temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını belirten Quintana, sınırlar kapalı kaldığı sürece kıtlık riskinin de büyüyeceği uyarısı yapmıştı.
BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.