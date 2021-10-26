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Portekiz'de bütçe krizi ülkeyi erken seçime götürebilir

Portekiz'de azınlık sol hükümeti, 2022 yılı bütçesinin meclisten geçmesi için yeterli desteği henüz alamazken, 27 Ekim'de yapılacak oylamada bütçenin kabul edilmemesi halinde ülkenin erken genel seçime gitmesi öngörülüyor.

26 Ekim 2021 Salı 08:20
Portekiz'de bütçe krizi ülkeyi erken seçime götürebilir

Sosyalist Partinin (PS) azınlıkla iktidarda olduğu ülkede hükümete dışarıdan destek veren Sol Blok (BI) ve Portekiz Komünist Partisi (PCP) bütçe için "hayır" oyu kullanacaklarını açıkladı.

PCP lideri Jeronimo de Sousa, düzenlediği basın toplantısında, asgari ücretin artırılmasının bir zorunluluk olduğunu belirterek, "Aylık 300 veya 400 avro alan emekliler var. Bu, aciliyet gerektiren ulusal bir sorun ve çözüm için açık bir işaret vermek gerekiyor." diye konuştu.

"Gerçek saklanamaz" diyen Jeronimo de Sousa, PS ile uzun zamandır yürüttükleri müzakerelerden şimdiye kadar sonuç çıkmadığını ve oylamaya kadar bir değişiklik olmaması halinde bütçeye "hayır" oyu kullanacaklarını duyurdu.

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Başbakan Antonio Costa, bütçe krizini çözmek için 23 Ekim'de PCP lideri De Sousa ve BE lideri Catarina Martins ile toplantı yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa ise son günlerde yaptığı açıklamalarda, bütçenin mecliste kabul edilmemesi halinde erken seçim kararı alınmasının kaçınılmaz olacağına vurgu yapmıştı.

Portekiz'de, 4 yılda bir yapılan genel seçimler, son olarak 6 Ekim 2019'da düzenlenmişti.

230 sandalyeli Portekiz meclisinde, diğer partilerin desteğine ihtiyaç duyan PS'nin 108 milletvekili bulunuyor.

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Son Güncelleme: 25.10.2021 19:42
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