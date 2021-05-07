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Pfizer ve Biontech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç firması BioNTech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere ve delegelere yen tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı sağlayacaklarını açıkladı.

07 Mayıs 2021 Cuma 10:15
Pfizer ve Biontech, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak atletlere Kovid-19 aşısı sağlayacak
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Pfizer ve BioNTech, yaptıkları ortak açıklamada, bu sene Japonya'da düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na katılacak atletlerin aşılanması için Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
Anlaşma kapsamında Pfizer ve BioNTech, atletlerin ve delegelerin aşılanması için Kovid-19 aşısı sağlayacak.
Olimpiyatlara katılan atletlerin Tokyo'ya gitmeden önce her iki doz aşıyı da yaptırılabilmesi için ilk sevkiyatın mayıs ayı sonlara doğru yapılması bekleniyor.

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Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, yaptığı açıklamada, Olimpiyatların güvenli ve başarılı olabilmesi için atletlere aşı yapılmasının kritik olduğunu ve olimpiyatlara katkı sağlayabilmekten onur duyduklarını ifade etti.
Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı. Paralimpik Oyunları'nın 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.
 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 10:40
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