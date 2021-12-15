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Pfizer, Omicron'a karşı yüzde 89 etkili ilaç üretti

ABD'li ilaç firması Pfizer, koronavirüsün omicron varyantı için geliştirdiği ilacın yüzde 89 etkili olduğunu açıkladı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 09:50
Pfizer, Omicron'a karşı yüzde 89 etkili ilaç üretti

Şirketin internet sayfasından yapılan yazılı açıklamada, omicron varyantına karşı geliştirilen antiviral ilaç Paxlovid'in 2 bin 246 yüksek riskli hastadan elde edilen nihai veriler ışığında ölüm riski ve hastaneye yatışlara karşı yüzde 89 önleyici etkisi olduğu belirtildi.

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Pfizer, 16 Kasım'da Paxlovid'in orta ve yüksek riskli hastalarda acil kullanımı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) onayına başvurmuştu.

FDA'nın birkaç hafta içinde Pfizer'ın ve Merck firmasının daha az etkili Covid-19 ilacına izin verip vermeyeceğini açıklaması bekleniyor.

Onay alması durumunda, iki firmanın ilaçları da Amerikalı Kovid-19 hastaları tarafından eczaneden alınıp kullanılabilecek.

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