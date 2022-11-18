Peru Kongresi, Cumhurbaşkanı Castillo'nun Yurt Dışına Çıkışına İzin Vermedi

Peru'da Kongre, Cumhurbaşkanı Pedro Castillo'nun, Meksika'da 25 Kasım'da düzenlenmesi beklenen Pasifik İttifakı zirvesine katılmak üzere ülkeden ayrılmasına onay vermedi.

Castillo'nun ülkeden ayrılması yönündeki karar, Kongre'deki genel kurul toplantısında 51 lehte, 2 çekimser oya karşılık 58 aleyhte oyla reddedildi.

Yerel basında çıkan habere göre, ret kararı, Castillo aleyhine açılan çeşitli davalar nedeniyle alındı ve hukuki süreçler yakından takip ediliyor.

Kongre, bundan önce Castillo'nun, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun göreve başlama törenine katılma isteğini ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile görüşmek üzere Vatikan'a gitme talebini kabul etmemişti.

- Beş farklı cezai soruşturma yürütülüyor

Castillo hakkında ikisi "suç örgütünün" parçası olup olmadığına yönelik beş cezai soruşturma yürütülüyor.

Castillo, sağcı aday Keiko Fujimori'yi 44 bin oyla geride bıraktıktan sonra Temmuz 2021'de göreve başlamış ancak yolsuzluk iddiaları nedeniyle popülaritesi giderek düşmüştü.

Cumhurbaşkanı Castillo, çeşitli dönemlerdeki açıklamalarında kendisine yönelik suçlamaları kabul etmemiş ve savcılığa ifade vermişti.

Ülkede 2016'dan bu yana 5 cumhurbaşkanı değişti.

Savcılığın başlattığı yolsuzluk suçlamalarına adı karıştığı gerekçesiyle muhalefet tarafından cumhurbaşkanlığından azli istenen Castillo'nun Kongre'de yapılan oylamalarda görevden alınma talebi reddedilmişti.