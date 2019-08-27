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Pentagon'dan F-35 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Ellen Lord, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının "geri dönüşü olup olmadığı" konusunda "Türkiye bir müttefiktir. Bizim için stratejik bir ortaktır. Dolayısıyla her zaman konuşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Pentagon'dan F-35 açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Ellen Lord, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının "geri dönüşü olup olmadığı" konusunda "Türkiye bir müttefiktir. Bizim için stratejik bir ortaktır. Dolayısıyla her zaman konuşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

27 Ağustos 2019 Salı 07:34
Pentagon'dan F-35 açıklaması

Pentagonda, ABD'nin askeri alım ve tedarik süreçleri konusunda basın toplantısı düzenleyen Lord, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 krizine ilişkin soruları da yanıtladı.

Türkiye'nin F-35 programı kapsamında ürettiği 900'den fazla parçanın üretimine ilişkin soru üzerine Lord, "Bu 900'den fazla parçanın tamamı başlangıçta ABD'de üretilecek." dedi.

Lord, parçaların üretimi konusunda bir yıla yakındır çalışma yaptıklarını ve Türk şirketlerinin Mart 2020'ye kadar program için parça üretmeye devam edeceğini hatırlattı.

Müsteşar Lord, parçaların ABD'deki hangi şirketlerce üretileceğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

Lord, mülkiyeti Türkiye'ye ait uçakların halen Luke Hava Üssü'nde olduklarını ve akıbetleriyle ilgili "çeşitli yol haritaları üzerinde" çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

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Türkiye'nin resmi olarak programdan çıkarılmasının ne kadar zaman alacağı sorusu üzerine Lord, "Üretimin devamı ve ortaklığın en kapsayıcı belgesi olan Mutabakat Zaptı'nın (yeniden) geliştirilmesi konusunda çalışmalar yaptığımızdan dolayı bunun bugünden itibaren bir yıl alabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

"TÜRKİYE İLE F-35 PROGRAMI VE DİĞER İLİŞKİLERİ AYRI TUTUYORUZ"

Lord, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının Türkiye'nin ABD'den diğer alımlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin, "Türkiye ile F-35 konusu ve diğer faaliyetlerimizi ayrı tutuyoruz. Bu konu açık şekilde S-400 ile F-35 sorunuydu." dedi.

"Türkiye'nin programdan çıkarılmasının geri dönüşünün olup olmadığı" sorusuna Pentagon Müsteşarı, "S-400 ile F-35 birbiri ile uyuşmuyor. Türkiye bir müttefiktir. Bizim için stratejik bir ortaktır. Dolayısıyla her zaman konuşmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

Lord, programa katılım sürecinin 2002'den bu yana kapalı olduğunu ve bu aşamada Türkiye yerine yeni bir ortakla devam edilmeyeceğini kaydetti.

Son Güncelleme: 27.08.2019 11:37
Anahtar Kelimeler:
PentagonF-35
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