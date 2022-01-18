banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
BM'den Kıbrıs'ta taraflara çağrı
BM'den liderlere çağrı
Gazete manşetleri 18 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
Söz çok kaynak yok!
Söz çok kaynak yok!
Tonga’daki volkan patlamasının itici dalgası Kıbrıs’a ulaştı
Volkanın dalgası ülkemizde!
işte uzaydan Kıbrıs!
işte uzaydan Kıbrıs!
banner404

Paris'te maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi

Fransa'da, COVID-19 salgınında son 24 saatte 102 bin 144 yeni vaka kaydedildi. Yükselen vaka sayılarıyla birlikte, Paris'te açık alanlarda maske kullanmak yeniden zorunlu hale getirildi.

18 Ocak 2022 Salı 10:00
Paris'te maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi

Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 298 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 263'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 102 bin 144 artışla 14 milyon 274 bin 528'e, COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 22,8'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 913'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 776 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı artabilir

banner341
Salgının bittiğini söylemek için çok erken olduğunu belirten Halk Sağlığı Kurumu Genel Direktörü Genevieve Chene, vaka sayılarındaki yükselişin sürdüğünü söyledi.

Dikkatli olunmaya devam edilmesi gerektiğini, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının daha da artabileceğini hatırlatan Chene, salgının seyri ile ilgili değerlendirme yapabilmek için gelecek günleri beklemek gerektiğini sözlerini ekledi.

Maske kullanmak zorunlu hale getirildi

Başkent Paris'te açık alanlarda maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, hükümetin talimatı doğrultusunda kentte pazarlarda, 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği ve toplu taşıma araçlarının beklendiği alanlarda, okul, üniversite, ibadethane, alışveriş merkezlerinin çevresinde maske takmanın yeniden zorunluğu olduğunu açıkladı.

Paris İdari Mahkemesi, 13 Ocak'ta başkentte açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren valilik kararını iptal etmişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü
Meksika'da bir gazeteci daha öldürüldü
Borrell: "Rusya, AB ile ABD'yi ayırmaya çalışıyor"
Borrell: "Rusya, AB ile ABD'yi ayırmaya çalışıyor"
BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi şiddetli kuraklıkla karşı karşıya
BM: Afrika Boynuzu'nda milyonlarca kişi şiddetli kuraklıkla karşı karşıya
Pakistan: “Çin menşeli bitkisel ilacın kovid-19 tedavisi için denemeleri başarılı”
Pakistan: “Çin menşeli bitkisel ilacın kovid-19 tedavisi için denemeleri başarılı”
Suudi Arabistan'da kayıp "çöl otoyolları" keşfedildi
Suudi Arabistan'da kayıp "çöl otoyolları" keşfedildi
İngiltere, Ukrayna'ya savunma silahları verecek
İngiltere, Ukrayna'ya savunma silahları verecek
Kanada, Pfizer'ın kovid-19 hapının kullanımını onayladı
Kanada, Pfizer'ın kovid-19 hapının kullanımını onayladı
CNN, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladığı listede "yayla çorbası"na da yer verdi
CNN, dünyanın en iyi çorbalarını sıraladığı listede "yayla çorbası"na da yer verdi
BM: “Ekonomik toparlanma için harcanan 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor”
BM: “Ekonomik toparlanma için harcanan 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor”
Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir
Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim