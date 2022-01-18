Paris'te maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi

Halk Sağlığı Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 298 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 127 bin 263'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 102 bin 144 artışla 14 milyon 274 bin 528'e, COVID-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 22,8'e yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 913'ü yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 776 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı artabilir

Salgının bittiğini söylemek için çok erken olduğunu belirten Halk Sağlığı Kurumu Genel Direktörü Genevieve Chene, vaka sayılarındaki yükselişin sürdüğünü söyledi.

Dikkatli olunmaya devam edilmesi gerektiğini, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının daha da artabileceğini hatırlatan Chene, salgının seyri ile ilgili değerlendirme yapabilmek için gelecek günleri beklemek gerektiğini sözlerini ekledi.

Maske kullanmak zorunlu hale getirildi

Başkent Paris'te açık alanlarda maske kullanmak yeniden zorunlu hale geldi.

Paris Emniyet Müdürlüğü, hükümetin talimatı doğrultusunda kentte pazarlarda, 10'dan fazla kişinin bir araya geldiği ve toplu taşıma araçlarının beklendiği alanlarda, okul, üniversite, ibadethane, alışveriş merkezlerinin çevresinde maske takmanın yeniden zorunluğu olduğunu açıkladı.

Paris İdari Mahkemesi, 13 Ocak'ta başkentte açık alanlarda maske takmayı zorunlu hale getiren valilik kararını iptal etmişti.