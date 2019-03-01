Pakistan'dan 'barış jesti': Hint pilot serbest bırakıldı

Hindistan ile gerginlik yaşayan Pakistan, çarşamba günü düşürülen Hint uçağının pilotu Abhinandan Vartha'yı serbest bıraktı. Hindistan tarafından teslim alınan pilotun sağlık kontrolüne alındığı açıklandı.

Pilotun Pakistanlı güvenlik güçlerinin elinde olduğunu açıklayan Başbakan İmran Han, Vartha'nın ülkesine iade edileceğini 'barış jesti' olarak duyurmuştu.

Pilotun Hindistan'a teslim edildiği Wagar sınırında toplanana kalabalık askerin serbest bırakılmasını kutladı.

Bu adımın iki nükleer güç arasında uzun zamandır yaşanan en büyük gerilimi azaltması bekleniyor ancak Yeni Delhi, tansiyonun düşmesi için herhangi bir adım atılacağı konusunda bir sinyal vermiş değil. Hindistan gelişmelere ilişkin yeni açıklamaların ancak pilotun ellerine geçmesinin ardından yapılacağını belirtiyor.

Tansiyon nasıl yükseldi?

Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde, 14 Şubat'ta paramiliter kuvvetleri taşıyan bir konvoya düzenlenen intihar saldırısında en az 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Hindistan bu saldırıdan Pakistan istihbarat servisini (ISI) sorumlu tuttu. Pakistan ise suçlamaları reddetti.

Saldırının ardından, salı günü Hindistan, 'militanların eğitim kamplarını hedef aldıkları' iddiasıyla Pakistan'a hava saldırısı düzenledi. Pakistan ise Hindistan'a ait bir uçağı sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle düşürdü.

Uçağın pilotu salı gününden bu yana Pakistan güvenlik güçlerince gözaltına tutuluyordu.

İki nükleer güç arasındaki gerginlik, sıcak çatışmaların yanı sıra diplomatik düzeyde de devam ediyor.