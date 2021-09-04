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Pakistan'da aşırı yağışlar: 4 kişi öldü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

04 Eylül 2021 Cumartesi 09:30
Pakistan'da aşırı yağışlar: 4 kişi öldü

Yerel basındaki haberlere göre, son birkaç gündür devam eden aşırı yağışlar Karaçi’de hayatı olumsuz etkiledi.

Şehrin çeşitli bölgelerinde aşırı yağışların yol açtığı afet ve kazalarda biri çocuk 4 kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

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Öte yandan, şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşandı ve yollardaki su birikintileri sebebiyle de trafik durma noktasına geldi.

Pakistan Meteoroloji Departmanından yapılan açıklamada, yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği belirtilerek halktan dikkatli olmaları istendi.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

 

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Son Güncelleme: 04.09.2021 10:19
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