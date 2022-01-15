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Örümcek Adam'ın tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı

ABD'nin Texas eyaleti Dallas kentindeki bir açık artırmada, Örümcek Adam çizgi romanının tek sayfalık sanat eseri 3,36 milyon dolara alıcı buldu. Önceki rekor, 657 bin 250 dolara satılan 1974 tarihli "The Incredible Hulk" sayısına ait.

15 Ocak 2022 Cumartesi 10:31
Örümcek Adam'ın tek sayfası 3,36 milyon dolara satıldı

ABD'de Heritage açık artırma salonundaki müzayedede, Örümcek Adam çizgi romanının 1984 baskısının 25'inci sayfası 3,36 milyon dolara satıldı.

330 bin dolardan açılan açık artırmada çizgi romanın sayfasına verilen fiyat ilk günde 3 milyon doları geçerek sahibini buldu.

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Önceki rekor "The Incredible Hulk": 657 bin 250 dolar

Aynı gün Süperman çizgi romanının eski sayılarından biri de 3,18 milyon dolara satıldığı belirtildi.

Her iki çizgi romanın alıcısının kimliği açıklanmazken, bir ABD çizgi romanının iç sayfası için önceki rekor, 657 bin 250 dolara satılan 1974 tarihli "The Incredible Hulk" sayısına ait.

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