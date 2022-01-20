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Omicron Orta Avrupa’da hızla yayılıyor

Orta Avrupa’da Omicron varyantı yayılmayı sürdürüyor. Avusturya ve Çekya’da günlük en yüksek vaka sayıları görülürken Slovakya’da kapalı alanlara yönelik yeni önlemler hayata geçirildi.

20 Ocak 2022 Perşembe 08:50
Omicron Orta Avrupa’da hızla yayılıyor

Aşı zorunluğunun yarın Ulusal Meclis'te görüşülerek yürürlüğe girmesi beklenen Avusturya’da virüsün görüldüğü Mart 2020’den itibaren "en yüksek günlük veri" kayıtlara geçti.

Ülkede son 24 saatte 27 bin 677 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 1 milyon 503 bin 668’e yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 artışla 13 bin 956’ya çıktı.

60 yaş üstü için aşı zorunluluğu iptal edildi

Çekya’da önceki hükümet tarafından yürürlüğe alınan kararnameyle marttan itibaren uygulanması beklenen 60 yaş üstü ve bazı meslek gruplarına yönelik aşı zorunluluğu iptal edildi.

Başbakan Petr Fiala, basına yaptığı açıklamada, aşı zorunluluğunun uygulanmayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Vlastimil Valek de aşı zorunluluğunu başından itibaren doğru bulmadığını dile getirdi.

Virüsle mücadelede aşının çok önemli olduğuna işaret eden Valek, ancak kimsenin aşı yaptırmaya zorlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

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Bu arada Omicron ülkede hızla yayılmayı sürdürüyor. Virüsün görüldüğü tarihten itibaren "en yüksek günlük vaka sayısının" tespit edildiği Çekya’da 28 bin 469 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı 2 milyon 652 bin 685’e çıktı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 6 artarak 36 bin 937’ye yükseldi.

Slovakya’da yeni önlemler

Slovakya’da Omicron vakalarındaki artış nedeniyle kapalı alanlara yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Buna göre, kapalı alanlarda düzenlenen etkinliklere girişlerde aşı ve iyileşmiş olma koşulunun yanı sıra negatif sonuçlu PCR test şartı aranacak.

Söz konusu etkinliklere katılan kişilerin sayısında da sınırlamaya gidilirken, aşı, hastalığı geçirmiş olma ve testlerin geçerlilik süreleri de kısaltıldı.

Zorunlu aşı gündemde

Aşı zorunluluğu için yasal sürecin analiz edildiği Slovakya’da, Sağlık Bakanı Vladimır Lengvarsky, uzmanların aşı zorunluluğu için gerekli yasal düzenlemeye ilişkin fikir alışverişinde bulunduğunu, en azından belirli meslek gruplarına yönelik aşı yaptırma mecburiyetinin düşünülebileceğini dile getirdi.

Yaklaşık 6 milyonluk nüfuslu Slovakya’da son 24 saatte 6 bin 183 yeni vaka görüldü. Toplam vaka sayısı 890 bin 787’ye, ölü sayısı ise 61 artarak 17 bin 459’a yükseldi.

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