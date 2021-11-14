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Olumsuz hava şartları akrepleri artırdı

Mısır'da olumsuz hava koşullarının yol açtığı akrep sokması sonucu 3 kişi öldü, 450 kişi yaralandı. Ayrıca sel ve kum fırtınaları ülkede hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evler kullanılamaz hale gelirken, elektrik kesintilerine yol açtı.

14 Kasım 2021 Pazar 09:00
Olumsuz hava şartları akrepleri artırdı

Mısır yerel basınında yer alan haberlere göre, Mısır'ın güneyindeki Asvan vilayetinde şiddetli sağanak yağış ve rüzgar görüldü.

Bölgede buna bağlı olarak sel ve kum fırtınası görülürken, bölge halkı artan akreplerin saldırısına uğradı.

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3 kişi öldü, 450 yaralı var

Sağlık Bakan Yardımcısı İhab Hanefi, "Cuma akşamından bu yana kötü hava koşulları nedeniyle akrep sokması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 450 kişi de yaralandı." dedi.

Sel ve kum fırtınaları bölgede hayatı olumsuz etkilerken bazı evler kullanılamaz hale geldi ve elektrik kesintilerine yol açtı.

Dağlık alanda yaşayan akreplerin sel ve kum fırtınasının etkisiyle yerleşim alanlarına sürüklendiği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mısır Akrep
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