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Olumsuz hava koşulları tüm dünyayı etkisi altına aldı

Peru'da şiddetli yağışlar nedeniyle Cusco kentinde toprak kayması meydana geldi, bir kişi kayboldu. New York'ta, aşırı soğuk havada rüzgarın taşıdığı kar tozları sarkıtlar oluşturdu, Teksas eyaletini ise dolu fırtınası vurdu.

23 Ocak 2022 Pazar 08:30
Olumsuz hava koşulları tüm dünyayı etkisi altına aldı

Güney Amerika ülkesi Peru'da şiddetli yağış, toprak kaymaları ve sele neden oldu.

Cusco  kentinde gün boyunca devam eden aralıksız yağış, Alcamayo  nehrinin taşmasına yol açtı.

Machu Picchu antik kenti çevresinde sokakları ve tren raylarını su bastı. Bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Sıcaklık normalin 10-15 derece altında

Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'un güneydoğusundaki Long Island adasında sıcaklığın normalin 10 ila 15 derece altında seyrettiği aktarıldı.

Aşırı soğuk havada rüzgarın taşıdığı kar tozları donarak sarkıtlara yol açtı.

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Yetkililer soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtiyor.

Teksas'ı dolu vurdu

Uzmanlar gece saatlerine kadar doğu Teksas'tan batı ve kuzey Louisiana'ya kadar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı olabileceği uyarısında bulundu.

"Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın"

Aşırı soğuk hava ve yağış, Hindistan'da da etkisini gösteriyor.

Başkent Yeni Delhi'de halk güne kuvvetli rüzgarla başladı. Aralıksız yağışla birleşen rüzgar, hayatı felç etti.

Diğer yandan kentin hava kalitesi de "çok kötü" kategorisinde olarak belirlendi.

Halka gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

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