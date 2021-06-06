Nijerya'da silahlı saldırı: 88 ölü

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafi’u Abubakar, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin 3 Haziran'da Kebbi eyaletine bağlı 8 bölgeye saldırı düzenlediğini belirtti. Abubakar, "Saldırının ardından 88 kişinin cesedine ulaşıldı." dedi.
Nafi'u Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını aktardı.
Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafi’u Abubakar, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin 3 Haziran'da Kebbi eyaletine bağlı 8 bölgeye saldırı düzenlediğini belirtti. Abubakar, "Saldırının ardından 88 kişinin cesedine ulaşıldı." dedi.