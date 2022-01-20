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Nijerya'da Lassa ateşi yeniden ortaya çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı yeniden ortaya çıktı. Yapılan sağlık taramalarında 48 kişide Lassa ateşi tespit edildi.

20 Ocak 2022 Perşembe 09:30
Nijerya'da Lassa ateşi yeniden ortaya çıktı

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 3-9 Ocak'ta ülkenin 10 eyaletinde salgının yayıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu süre zarfında 48 kişide Lassa ateşi tespit edildiği kaydedildi.

Geçen yıl 102 kişi yaşamını yitirmişti

Ülkede geçen sene 674 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, salgın nedeniyle son bir yılda 102 kişi yaşamını yitirmişti.

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İlk Borno eyaletinde rastlanmıştı

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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