New York 'aşı kartı'na hazırlanıyor

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, belediyeye ait 5 ilçe merkezinde kapalı alanlardaki yeme-içme, spor ve eğlence gibi etkinlikler için aşı kartının zorunlu hale getirileceğini duyurdu.

Blasio, "Toplumumuza tam olarak katılmak istiyorsanız, aşı olmalısınız. Herkes bu konuda hemfikir olmayacak ancak önlemler hayat kurtarıcı olacak" dedi..

“Uygulamayı hayata geçiren ilk büyük şehir olacağız”

Belediye Başkanı, 16 Ağustos'ta New York'ta yürürlüğe girecek yeni kısıtlamayla, ABD'de bu tür bir uygulamayı hayata geçiren ilk büyük şehir olacaklarını söyledi.

Blasio, geçen hafta, şehir çalışanlarının eylül ortasına kadar aşılanmaları veya haftalık testlere tabi tutulmaları gerektiğini duyurarak, aşı yaptıracak şehir sakinleri için 100 dolarlık teşvik teklif etmişti.

Resmi verilere göre New York'taki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 66'sı iki doz aşılarını yaptırdı.