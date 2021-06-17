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17 Haziran 2021 Perşembe gündemi
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Nepal'de sel: 7 ölü, 50 kayıp

 Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 7 kişi yaşamını yitirdi, en az 50 kişi kayboldu.

17 Haziran 2021 Perşembe 09:15
Nepal'de sel: 7 ölü, 50 kayıp
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The Himalayan Times'da yer alan habere göre, başkent Katmandu'ya 65 kilometre mesafedeki Sindhupalchok bölgesinde dünden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu.

Yetkililer, sellerde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin arandığını bildirdi.

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Melamchi Nehri üzerindeki köprüler yıkılırken, çok sayıda ev hasar gördü.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları, büyük çaplı doğal afet ve kazalara neden oluyor.

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Son Güncelleme: 17.06.2021 10:03
Anahtar Kelimeler:
Nepalde Sel
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