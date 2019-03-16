Müslümanların sinagog saldırısı sonrası yardım ettiği mağdurlar Yeni Zelanda için yardım topluyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pittsburgh kentinde geçen sene saldırıya uğrayan sinagoga bağlı Yahudi topluluk, Yeni Zelanda katliamında hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlar için yardım kampanyası başlattı. Topluluk için geçen yıl Müslümanlar yardım toplamıştı.

Pittsburgh Yahudi topluluğu, "Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydan gelen ve en az 49 kişinin katledildiği islamofobik saldırıdan dolayı dehşet ve derin hüzün içerisindeyiz. Christchurch'teki, Pittsburgh'daki ve tüm dünyadaki Müslüman toplulukları ile dayanışma içerisindeyiz." açıklamasını yaptı.

Kendilerine yapılan silahlı saldırının da hatırlatıldığı duyuruda, "Bu anlamsız nefret olayından dolayı çok üzüntülüyüz. Umarız yaralılar kısa zamanda tamamen iyileşir ve hayatını kaybedenler sonsuza kadar hatıralarda kalır." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, saldırıdan etkilenen Müslümanlara verilmek üzere internet siteleri üzerinden bağış yapılabileceği belirtildi.

2018 Ekim ayında ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Pittsburgh şehrinde Tree of Life sinagoguna silahlı saldırı düzenlenmiş, 11 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikalı Müslümanlar, saldırı sonrasında hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin aileleri için kampanya başlatarak yaklaşık 240 bin dolar yardım toplamıştı.