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Merkel'den aşı patenti açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, COVID-19 aşılarında patentlerin geçici süreyle kaldırılması teklifine karşı çıktığını AB liderlerine ilettiğini açıkladı.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 23:06
Merkel'den aşı patenti açıklaması
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AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de bu durumun sorunu kısa ve orta vadede çözmeyeceğini söyledi

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Merkel, Avrupa Birliği gayri resmi Liderler Zirvesi sonrasında konuştu. ABD yönetiminin desteklediği, Covid-19 aşıları üzerindeki patent haklarının kaldırılması teklifine karşı olduğunu liderlere söylediğini vurguladı. Bunun aşıların kalitesini etkileyebileceğini ifade etti.

Merkel "Aşıların daha fazla kişiye ulaşması için patentin kaldırılmasının bir çözüm olduğuna inanmadığımı açıkça belirttim" diye konuştu.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise aşı patent haklarının kaldırılması yerine aşıya sahip ülkelerin bunu paylaşmaları, aşı ithalatının sınırlandırılmaması ve üretime yatırımın artırılmasını önerdi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaAngele MerkelABDAşı
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