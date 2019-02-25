May: Brexit anlaşması için oylama 12 Mart'a kadar yapılmış olacak

İngiltere Başbakanı Theresa May Brexit anlaşması için parlamento oylamasının 12 Mart'a kadar yapılmış olacağını söyledi. Oylamanın normal şartlar altında Avrupa Birliği'nden ayrılma tarihi olan 29 Mart'tan sadece 17 gün önce yapılacak olması ise tartışmaları daha da yükseltti.

Mısır'daki AB-Arap Birliği zirvesine giderken uçakta açıklamalar yapan May parlamentoda önümüzdeki hafta yapılması beklenen 'anlamlı' oylamanın gerçekleşmeyeceğini söyledi. Çarşamba günü bir dizi Brexit oylaması olmasına rağmen May'in AB liderleri müzakere ettiği anlaşma masada olmayacak.

May, ilk oylamada reddedilen anlaşmaya yapılan itirazları telafi edecek değişiklikleri sağlamasını mümkün olduğunu ama AB liderleri ile görüşmeler için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Muhalifler ise May'i zamana oynamakla suçlayarak başbakanın parlamentoyu anlaşmasız bir ayrılık ya da masadaki anlaşma arasında bir tercih yapmaya zorlayacağını vurguluyor.

Bir AB yetkilisi Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un May'e 21-22 Mart'ta yapılacak AB liderler zirvesi öncesi netliğe ihtiyaç duyduklarını söylediğini aktardı.

Kurz: Anlaşma olmazsa Brexit'i ertelemek daha iyi olur

Zirve için Mısır'a giden bir diğer lider olan Avusturya Başbakanı Sebastien Kurz mart ayı başlarında İngiltere parlamentosu'ndan Brexit anlaşmasına yeterli destek çıkmazsa ayrılığı ertlemenin daha iyi bir karar olacağını söyledi.