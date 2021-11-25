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Manş Denizi'nde göçmen faciası: Can kaybı artıyor

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 31 göçmenin hayatını kaybettiği duyuruldu.

25 Kasım 2021 Perşembe 09:45
Manş Denizi'nde göçmen faciası: Can kaybı artıyor

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin Fransa'nın Calais kentinden Manş Denizi üzerinden tekneyle İngiltere'ye ulaşmaya çalıştığı belirtildi.

Bir balıkçı Manş Denizi'nde cesetler görmesi üzerine yetkililere haber verdi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin battığı, yapılan aramanın ardından 5 düzensiz göçmenin bilincini kaybettiği tespit edildi.

En az 31 ölü

Fransa'nın Calais kentine giden İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan ve düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının en az 31 olduğunu açıkladı.

Bu kişilerin arasında 5 kadının ve 1 kız çocuğunun bulunduğunu aktaran Darmanin, 2 kişinin kurtarıldığını söyledi.

Düzensiz göçmenlerin tekneyle geçişini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle 4 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Darmanin, olayın sorumlularının bu kişiler olduğunu söyledi.

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"Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantı yapmaya çağırdı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." dedi.

Soruşturma açıldı

Dunkerque Savcılığından yapılan açıklamada, düzensiz göçmenlerin İngiltere'ye geçişini sağlamaya çalışanlara yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Calais'de bulunan ve kötü şartlar içinde yaşam mücadelesi veren çok sayıda düzensiz göçmen, İngiltere'ye gitmeye çalışıyor.

Fransız yetkililerin verilerine göre, bu yılın başından bu yana 31 bin 500 düzensiz göçmen Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalıştı ve 7 bin 800 düzensiz göçmen Manş Denizi'nde kurtarıldı.

Fransa'nın kuzeyindeki Grand-Synthe kentinde yol kenarlarında barınan yaklaşık 1500 düzensiz göçmen, 16 Kasım'da polisin düzenlendiği operasyonla barınma merkezlerine taşınmıştı.

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