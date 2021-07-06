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Leyen: “AB'nin iki devletli çözüm teklifini asla ve asla kabul etmeyeceği konusunda duruşum çok net”

AB (Avrupa Birliği) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin Kıbrıs’ta iki devletli çözüm teklifini asla kabul etmeyeceğini söyledi.

06 Temmuz 2021 Salı 17:15
Leyen: “AB'nin iki devletli çözüm teklifini asla ve asla kabul etmeyeceği konusunda duruşum çok net”

Von der Leyen, Slovenya’nın AB dönem başkanlığının başlaması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da KKTC’ye düzenleyeceği ziyaretle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir süre önce görüştüm ve planlanan ziyaretle ilgili, bu ziyaretin nasıl olacağını hassasiyetle izleyeceğimiz ve AB'nin iki devletli çözüm teklifini asla ve asla kabul etmeyeceği konusunda duruşum çok netti. Yani Erdoğan bu konudaki tavrımızı biliyor."

AB'NİN YENİ DÖNEM BAŞKANI SLOVENYA'NIN ÖNCELİĞİ BATI BALKANLAR'IN ENTEGRASYONU OLACAK

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Avrupa Birliğinin yeni dönem başkanı Slovenya'nın Başbakanı Janez Jansa ise, Batı Balkan ülkelerinin Birliğe dahil edilmesini öncelikli hedef olarak benimsediklerini söyledi.

AB'nin önceliğinin, genişleme olacağını belirten Jansa, Batı Balkan ülkelerinin Birliğe dahil edilmesi için ekimde, Doğu Avrupa'da donmuş çatışmaların çözümü için aralıkta toplantılar yapılacağını dile getirdi.

Jansa; Türkiye, Rusya ve Çin ile ilişkilere de önem verilen bir dönem olacağının altını çizdi.

AB'ye 2004'te dahil olan Slovenya, Portekiz'den devraldığı AB dönem başkanlığını 31 Aralık 2021'e kadar sürdürecek.

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Son Güncelleme: 06.07.2021 17:33
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