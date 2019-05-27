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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eboladan ölenlerin sayısı 1183'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eboladan ölenlerin sayısı 1183'e çıktı

27 Mayıs 2019 Pazartesi 06:42
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde eboladan ölenlerin sayısı 1183'e çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 1183'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 1912 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 1818'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında 1183 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 496 kişi iyileşti. Ebola merkezlerinde 139 kişinin tedavisi sürüyor.

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Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 94 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 124 bin 825 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

Son Güncelleme: 27.05.2019 09:53
Anahtar Kelimeler:
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
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