Kayıp kraliyet mücevherleri çöplükte bulundu

İsveç kraliyet ailesine ait olan ve geçtiğimiz Temmuz ayında çalınan mücevherlerin bir çöplükte bulunarak sergilendiği müzeye yeniden iade edileceği açıklandı.

İsveç polisi yaptığı açıklamada Stockholm'ün kenar mahallelerinde bir çöplükte 17'inci yüzyıla ait iki kral tacı ve altın küre bulduklarını, mücevherlerin gerçek olup olmadığının anlaşılması için başlatılan incelemenin devam ettiğini belirtti.

Dokuzuncu Karl'a ait kraliyet mücevherler başkent Stokholm'ün batısında yer alan Strangnas kentindeki katedralden geçtiğimiz Temmuz ayında çalınmıştı. Yapılan açıklamada ayrıca olayla ilgili olarak 22 yaşında bir zanlının davasının devam ettiği ve polisin diğer suç ortağını aradığı kaydedildi.

Kraliçe Christina ve Kral 9'uncu Karl'a ait mücevherler 1611 yılında bir cenaze merasimi için kullanılmıştı. Altından yapılan mücevherler inci ve diğer değerli taşlarla süslüydü. Yetkililer mücevherlerin ülke mirası için paha biçilemez olduğunu belirtiyor.