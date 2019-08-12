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Kanarya adalarında orman yangını

Büyük Kanarya'da Cumartesi'den bu yana devam eden orman yangınında bin hektarlık alan yanarken, binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

Kanarya adalarında orman yangını

Büyük Kanarya'da Cumartesi'den bu yana devam eden orman yangınında bin hektarlık alan yanarken, binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 10:26
Kanarya adalarında orman yangını

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan Büyük Kanarya'da cumartesiden bu yana devam eden orman yangınında bin hektarlık alan yanarken, binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.
Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkililerince yapılan açıklamalarda, şiddetli rüzgarın etkisiyle henüz kontrol altına alınamayan orman yangınını söndürmek için 9 helikopter ve 2 uçağın yardımıyla 230 kişilik ekibin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Yetkililer, başta Tejada, Artenara ve Galdar olmak üzere 8'den fazla yerleşim yerinde binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

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Büyük Kanarya'da cumartesiden bu yana devam eden orman yangınında şu ana kadar bin hektarlık alan yandı. 
Bu arada yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

 

Son Güncelleme: 12.08.2019 14:27
Anahtar Kelimeler:
Kanarya Adaları Yangın
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