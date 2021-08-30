Kabil'de havalimanı yakınında şiddetli patlama: 6 can kaybı!

AA muhabirinin, Sağlık Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen görevliden edindiği bilgiye göre, akşam Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine henüz belirlenemeyen yönden roket atıldı.

Patlama meydana geldi, sivillerin yaşadığı bölgede 4'ü çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın detayları henüz netlik kazanmadı.

Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede 26 Ağustos Perşembe iki ayrı patlama meydana gelmişti.

Havalimanındaki terör saldırılarında çok sayıda sivil, Taliban mensubu ve ABD askeri ölmüştü. Ülkeden ayrılmak üzere olan ABD ordusu intihar saldırısıyla aynı gün havalimanı yakınlarında mühimmat imha işlemleri yapmış ve 4 büyük patlama sesi daha duyulmuştu.