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Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 86 bini aştı

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülkede artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.İ

15 Eylül 2021 Çarşamba 09:15
Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 86 bini aştı

Japonya'da, yaşı 100'ün üzerinde olanların nüfusunun, ilk kez 86 bini geçtiği bildirildi.

Oturum kaydına göre, istatistiklerde yüz yaşı aşkın nüfusun, art arda 51 yıldır yükseldiği kaydedildi.

Buna göre, ülkede bu yıl 100 yaşını geçmiş nüfus 86 bin 510 olarak kayda geçti.

Bu sayı, ülke tarihinde ilk kez 86 bini aştı. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı, 6 bin 60 arttı.

Yüz yaşı aşkın nüfusun 76 bin 450'sinin kadın, 10 bin 60'ının ise erkek olduğu kaydedildi.

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Ülkedeki en yaşlı kadının, batıdaki Fukuoka'da yaşayan 118 yaşındaki Tanaka Kane olduğu belirtildi.

Kyodo ajansı Tanaka'nın, Guinness Rekorlar Kitabı'nda "yaşayan en yaşlı insan" olarak yer aldığını bildirdi.

Japonya'nın en yaşlı erkeğinin ise Nara'da oturan 111 yaşındaki Ueda Mikizo olduğu ifade edildi.

"Ömrü bir asrı devirmişlere" ilişkin nüfus verileri, ülkede ilk kez 1963'te kayda geçmişti.

Bu nüfus 1981'de 1000'i, 1998'de 10 bini, 2019'da ise 70 bini aşmıştı.

Dünyanın en yaşlı yaşlanan ülkeleri arasında gösterilen Japonya'da, kadınların ortalama yaşı 87,74 ve erkeklerin ortalama yaşı 81,64 olarak kayıtlarda yer alıyor.

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Son Güncelleme: 15.09.2021 09:43
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