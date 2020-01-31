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İtalyan hükümeti “koronavirüs“ için acil durum ilan etti

İtalya'da hükumet, iki Çinli turist üzerinden İtalya’ya ulaştığı dün kesinleşen yeni tip koronavirüs vakası nedeniyle ülke genelinde 6 aylığına acil durum ilan etti.

İtalyan hükümeti “koronavirüs“ için acil durum ilan etti

İtalya'da hükumet, iki Çinli turist üzerinden İtalya’ya ulaştığı dün kesinleşen yeni tip koronavirüs vakası nedeniyle ülke genelinde 6 aylığına acil durum ilan etti.

31 Ocak 2020 Cuma 16:52
İtalyan hükümeti “koronavirüs“ için acil durum ilan etti

BAKANLAR KURULU’NUN ALDIĞI ACİL DURUM SÜRESİNİN 6 AYLIK OLDUĞU BELİRTİLDİ
İtalya'da hükumet, iki Çinli turist üzerinden İtalya’ya ulaştığı dün kesinleşen yeni tip koronavirüs vakası nedeniyle ülke genelinde 6 aylığına acil durum ilan etti.
Başkent Roma'da Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında bugün toplanan bakanlar kurulu, iki Çinli turistte tespit edilen yeni tip koronavirüs vakasıyla etkin mücadele edilebilmesi için ülke genelinde acil durum ilan etme kararı aldı.
Acil durum süresinin 6 ay olduğu ve bu süre için 5 milyon avroluk kaynak ayrıldığı kaydedildi. Söz konusu kaynakla, daha fazla özel tulum, eldiven ve maske gibi koruma sağlayan materyal temin edileceği belirtildi.  
Bu arada, İtalya'nın dün Çin'le karşılıklı uçuşları durdurma kararının ardından bu ülkeden gelen son uçakla Milano Malpensa Havaalanı'na inen yolcuların sıkı şekilde iki kez sağlık taramasından geçirildiği ifade edildi.
Diğer yandan, İtalyan basınında, koronavirüse rastlanan ve Roma'daki Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde tedavi gören 2 Çinli turiste ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı. Çinli çiftin, 23 Ocak'ta Milano'dan ülkeye girdiği, Parma ve civarındaki kentleri dolaştıktan sonra Roma'ya geldikleri, yetkililerin bu sürede Çinli çiftin temas ettikleri kişilere ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.
Ülke basınında, koronavirüs taşıdığı teyit edilen 2 vakanın dışında, İtalya genelinde 2 kişinin daha koronavirüs şüphesiyle tetkiklerden geçirildiği bildirildi. Bu kişilerden birinin Tivoli'de bir diğerinin ise Veneto bölgesinde olduğu basına yansıdı.

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FLORANSA'DA ÇİNLİLERE YÖNELİK IRKÇI SALDIRI
İtalyan basınında yer alan görsellerde ve haberlerde, Floransa kentinde bir grup Çinli turiste yaklaşan bazı İtalyanların, "Gidin evinizde saçın virüsünüzü" ifadelerini kullandığı kaydedildi.
Bu arada, Repubblica gazetesinin haberine göre başkentin ünlü konservatuvarı Santa Cecilia'da okul yönetiminin Uzak Doğulu öğrencilerinin sağlık kontrollerinden geçmesini zorunlu kıldığı bildirildi.
KORONAVİRÜSÜN İTALYA'YA ULAŞTIĞI DÜN KESİNLEŞTİ
Başbakan Conte, dün akşam yaptığı açıklamayla, Roma'yı ziyarete gelen ve önceki gün Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne kaldırılan 2 Çinli turistte yapılan tetkiklerin sonuçlarının pozitif çıktığını, böylece yeni tip koronavirüsün İtalya'ya ulaştığını duyurmuştu.
Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da İtalya ile Çin arasındaki karşılıklı direkt uçuşların durdurulması talimatı vermişti.
İtalya'da hükumet, hafta başında da yeni tip koronavirüsün çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki 60 kadar vatandaşının tahliyesi için özel uçak gönderme kararı almıştı.
 

Son Güncelleme: 31.01.2020 20:23
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsItalya
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