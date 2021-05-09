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İsrail'den geri adım!

09 Mayıs 2021 Pazar 22:26
İsrail'den geri adım!
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Mescid-i Aksa başta olmak üzere son günlerde artan saldırılar sonrası uluslararası kamuoyundan çok sayıda tepki alan İsrail, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki bazı Filistinli aileleri tahliye etme planını erteledi.
İngiliz Financial Times'ta yer alan habere göre İsrail, uluslararası baskılara boyun eğerek Doğu Kudüs'te yaşayan bazı Filistinli aileleri evlerinden çıkartma planını erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
DünyaİsrailFilistinMescid Aksa
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