banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
banner376

İran'ın 5.dalga uyarısı

Türkiye normalleşme kararıyla tedbirleri gevşetirken komşu alarmda. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Delta mutasyonunun ülkede yayılmaya başladığını belirterek yeni dalga uyarısında bulundu. Ülke genelinde kırmızı ve turuncu seviyelerde yer alan 266 kente giriş-çıkışlar yasaklandı.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 18:24
İran'ın 5.dalga uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran'da Korona Virüs ile Mücadele Kurulu toplantısında konuştu. Ruhani'nin yaptığı açıklamada, “Maalesef, ülke genelinde korona virüs vakalarının yeniden artışı ile karşı karşıyayız. Bana ulaşan son bilgilere göre tip korona virüsün Delta mutasyonu ülke genelinde yayılmaya başladı. Ülke genelinde 5. dalga yolunda olduğumuzdan korkuluyor. Özellikle ülkenin güneyinde görülen bu mutasyonunun daha fazla yayılmasına izin vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

banner341
KISITLAMALAR GERİ GELİYOR

Ruhani, 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek seçim sürecinde korona virüsün daha fazla yayıldığını söyledi. Korona virüs vakalarının yeniden artmasıyla yasakların da uygulanması gerektiğini belirten Ruhani, ülkede kırmızı, turuncu ve sarı seviyeler için belirlenen kısıtlamaların hayata geçirileceğini vurguladı. Bu kapsamda ülke genelinde kırmızı ve turuncu seviyelerde yer alan 266 kente tüm giriş ve çıkışlar yasaklandı. Başkent Tahran da ülkenin korona virüs risk derecelendirmesinde en yüksek seviye olan kırmızı kategoride bulunuyor.
İran’da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 341 yeni vaka tespit edilirken, 111 kişi ise hayatını kaybetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada’da ısı kubbesi etkisi
Kanada’da ısı kubbesi etkisi
Akdeniz'de yine göçmen faciası
Akdeniz'de yine göçmen faciası
ABD Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttı
ABD Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttı
Libya'da siyasi diyalog süreci
Libya'da siyasi diyalog süreci
Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 719’a yükseldi
Kanada’da aşırı sıcaklardan ölenlerin sayısı 719’a yükseldi
"Vücudumun değişmesini seviyorum"
"Vücudumun değişmesini seviyorum"
AB'de plastiksiz dönem başlıyor
AB'de plastiksiz dönem başlıyor
Antarktika'da 18,3 derece ile rekor sıcaklık kaydedildi
Antarktika'da 18,3 derece ile rekor sıcaklık kaydedildi
İklim değişikliği, sıcak hava dalgalarının sıklığını artırdı
İklim değişikliği, sıcak hava dalgalarının sıklığını artırdı
Fransa’da köpük kebap kutuları yasaklandı
Fransa’da köpük kebap kutuları yasaklandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim