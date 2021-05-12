banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

İran Cumhurbaşkanı Ruhani Mısır ve Ürdün'ü “sessiz kalmakla“ eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail'e komşu ülkeler neden sessiz. Mısır ve Ürdün gibi büyük ülkeler İsrail'in komşusudur. Neden konuşmuyorlar?" dedi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 14:00
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Mısır ve Ürdün'ü “sessiz kalmakla“ eleştirdi
banner337

Başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, Doğu Kudüs ve Gazze’de yaşanan son İsrail saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Filistin halkının 1948'den bu yana evlerinden çıkarıldığını ve mülteci konumunda olduklarını belirten Ruhani, son olaylar karşısında özellikle Mısır ve Ürdün'ün tavrını eleştirdi.

banner341
Ruhani, "İsrail'e komşu ülkeler neden sessiz. Mısır ve Ürdün gibi büyük ülkeler İsrail'in komşusudur. Neden konuşmuyorlar? Aynı şekilde bölgedeki diğer ülkeler neden muhalefet edip karşı durmuyorlar?" ifadelerini kullandı.

İsrail yöneticilerinin Hazreti Musa'nın dinine inanmadığını dile getiren Ruhani, "Siz cani siyonistlersiniz ve ilahi bir dininiz yoktur. İran, Filistin'i destekleyen neredeyse tek ülkedir. Görevimiz destek vermektir. Filistinliler için direniş ve cihattan başka yol yoktur." diye konuştu.


 

banner360
Son Güncelleme: 12.05.2021 15:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BMGK yeniden toplanacak
BMGK yeniden toplanacak
İsrailli Yetkililer, Gazze'ye “ağır bedel ödeteceklerini“ söyledi
İsrailli Yetkililer, Gazze'ye “ağır bedel ödeteceklerini“ söyledi
AB turistik seyahatlere izin vermek için bazı ülkelerle görüşmeler yapıyor
AB turistik seyahatlere izin vermek için bazı ülkelerle görüşmeler yapıyor
BM: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
BM: Aşı dağıtımındaki eşitsizlik ekonomik toparlanmayı tehdit ediyor
Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde Perşembe başlayacak
Ramazan bayramı 12 Arap ülkesinde Perşembe başlayacak
Arap Birliği, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı
Arap Birliği, uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü UYARDI!
Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü UYARDI!
Netanyahu'dan açıklama
Netanyahu'dan açıklama
İsrail güçlerinin saldırılarının ardı arkası kesilmiyor
İsrail güçlerinin saldırılarının ardı arkası kesilmiyor
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit edildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim