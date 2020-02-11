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İnsan Hakları Ve Özgürlükleri Örgütü: “Husiler Taiz'de 500 Kişiyi Alıkoydu”

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen'deki Husilerin Taiz ilinde 500 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

İnsan Hakları Ve Özgürlükleri Örgütü: “Husiler Taiz'de 500 Kişiyi Alıkoydu”

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen'deki Husilerin Taiz ilinde 500 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.

11 Şubat 2020 Salı 15:39
İnsan Hakları Ve Özgürlükleri Örgütü: “Husiler Taiz'de 500 Kişiyi Alıkoydu”

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Yemen'deki Husilerin Taiz ilinde 500 kişiyi alıkoyduğunu açıkladı.
SAM'ın yayınladığı raporda, Husilerin Taiz iline bağlı Es-Salih kentindeki alıkoyma merkezine girme fırsatı bulan tarafsız 3 gözlemcinin izlenimlerine yer verildi.
Söz konusu merkezde 500 kişinin alıkonulduğu aktarılan raporda, bu kişilerin Husi militanlar tarafından aç bırakılma, temizlik imkanından yoksunluk ve güneş görmelerine izin verilmemesi gibi bir dizi fiziki ve psikolojik işkenceye tabi tutulduğu kaydedildi.
Raporda, "Taiz ilinde 29'u Husilere, 9'u hükümete, 9'u Yemen'in batı sahilinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yanlısı güçlere ve 4'ü radikal gruplara ait olmak üzere 51 hapishane ve alıkoyma merkezi tespit edildi." ifadelerine yer verildi.
"KORKUNUN MESKEN TUTTUĞU TUTUKEVLERİ"
Raporda, Yemen'deki çatışan tarafların, gizli ve yasal olmayan hapishane veya alıkoyma merkezleri inşa ettiği ve bu durumun "endişe verici boyutlara ulaştığı" vurgulandı.

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"Korkunun mesken tuttuğu tutukevi" olarak nitelendirilen alıkoyma merkezleri Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait Tedmur Cezaevi ve Fransa'daki Bastille Hapishanesi'ne benzetildi. 
Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
Uluslararası kurumların 2019'un sonlarında yayımladığı raporlara göre, ülkede 6 yıldır devam eden çatışmalar geride 70 bin ölü veya yaralı bıraktı; her 10 Yemenliden 8'i ise insani yardımlara muhtaç hale geldi.

 

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Son Güncelleme: 11.02.2020 19:11
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