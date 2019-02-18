İngiltere’de 7 milletvekili İşçi Partisi'nden istifa etti

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi üyesi 7 milletvekili parti üyeliğinden istifa etti. Milletvekilleri, istifalarına gerekçe olarak partinin Brexit müzakerelerini ele alış biçimine ve yine parti içinde Musevi karşıtlığına yönelik duyarsızlığı gerekçe gösterdi.

Luciana Berger, yaptığı açıklamada, Musevi karşıtı bir partide artık kalamayacağı için istifa ettiğini belirterek, artık zorbalık ve bağnazlık kültürünü geride bıraktığını söyledi.

Chris Leslie ise parti lideri Jeremy Corbyn’yi başbakanlık koltuğuna oturtmanın tamamen bir sorumsuzluk olduğunu söyledi.

Partiden ilk istifasını açıklayan Michael Dugher da, Musevi karşıtlığı ile mücadele sürekli başarısız kalındığı için bu kararı verdiğini duyurmuştu..İşçi Partisi lideri Corbyn ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifaları hayal kırıklığı ile karşıladığını söyledi.

İstifa eden parti üyeleri parlamentoda bağımsız milletvekili olarak görev yapacak.