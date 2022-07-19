banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Tek kelime ile kazıklanacağız!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun bakımda!
Video çekerken sandalyeden düştü: Yoğun...
DP Milletvekili Akpınar, Teknecik Elektrik Santralinde ki çevre kirliliğine isyan etti
Akpınar: “Toplumsal bir seferberlik başlatma...
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Harmancı: Lefkoşa büyük bir aşktır
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol açılışı olacak”
Arıklı: “20 Temmuz’da birkaç yol...
banner404

İngiltere Tarihinde İlk Kez Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Aştı

19 Temmuz 2022 Salı 18:00
İngiltere Tarihinde İlk Kez Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Aştı

İngiltere tarihinde ilk kez hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

İngiltere’de hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) yapılan açıklamada, başkent Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow’da yerel saatle 12.50’de hava sıcaklığının 40,2 derece olarak kaydedildiği, bunun ülke tarihinde bu zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi.

Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da 38,7 santigrat derece olmuştu.

Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

banner360
Son Güncelleme: 19.07.2022 19:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere, 39 Santigrat Derece İle Tarihinin En Sıcak Gününü Yaşıyor
İngiltere, 39 Santigrat Derece İle Tarihinin En Sıcak Gününü Yaşıyor
İngiltere Tarihinin En Sıcak Gününe Hazırlanıyor
İngiltere Tarihinin En Sıcak Gününe Hazırlanıyor
Brent petrolün varil fiyatı 102,69 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,69 dolar
Boğaz Ağrısı, Son Dönemdeki Covid Belirtilerinde İlk Sırada
Boğaz Ağrısı, Son Dönemdeki Covid Belirtilerinde İlk Sırada
Bill Gates: “Dünyanın En Zenginleri Listesinden Düşeceğim”
Bill Gates: “Dünyanın En Zenginleri Listesinden Düşeceğim”
Brent Petrol Fiyatları, Marttan Beri En Düşük Seviyede
Brent Petrol Fiyatları, Marttan Beri En Düşük Seviyede
Brent Petrolün Varil Fiyatı 99,57 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 99,57 Dolar
Euro/Dolar Paritesi 20 Yılın Ardından İlk Kez 1'in Altına Geriledi
Euro/Dolar Paritesi 20 Yılın Ardından İlk Kez 1'in Altına Geriledi
Brent petrolün varil fiyatı 100 Doların altına düştü...
Brent petrolün varil fiyatı 100 Doların altına düştü...
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,22 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,22 Dolar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim