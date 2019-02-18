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İngiltere Kuzey Kutbu'nda askeri varlığını artıracak

İngiltere Kuzey Kutbu'nda askeri varlığını artıracak

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:16
İngiltere Kuzey Kutbu'nda askeri varlığını artıracak


İngiltere'nin Kuzey Kutbu bölgesinde askeri varlığını gelecek 10 yıl içinde artıracağı bildirildi.
İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Gavin Williamson dün Norveç'in kuzeyindeki Bardufoss deniz üssünde İngiliz askerlerini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında gazeteye açıklamalarda bulunan Williamson, ülkesinin başlattığı 10 yıllık program çerçevesinde her yıl bin deniz piyadesini Norveç'te bu ülkeyle iş birliği halinde eğiteceğini ve tugay ölçeğinde bir güç oluşturacağını söyledi.
Gelecek yıldan itibaren İngiltere'nin Rus denizaltılarına karşı 9 adet "denizaltı avcısı" P8 Poseidon deniz devriye uçağının da Kuzey Kutbu bölgesinde ilk görevine başlayacağı bilgisini veren Williamson, "Gerek sıfırın altındaki ortamlarda becerilerimizi Norveçli ortaklarımızdan öğrendiklerimizle geliştirerek, gerekse Poseidon uçaklarıyla denizaltı tehditlerini tarayarak, yeni meydan okumalara karşı teyakkuz halinde kalacağız." diye konuştu.
Williamson geçen hafta da Rusya ve Çin'in eylemlerinin "savaş ile barış arasındaki sınırı bulanıklaştırdığını" savunarak, İngiltere'nin, "küresel İngiltere" anlayışına uygun bazı durumlarda müdahalede bulunmaya ihtiyaç duyabileceğini söylemişti.
İngiltere ile Rusya arasındaki ilişkiler 2014'te yapılan Kırım referandumundan sonra gerilmişti.
İki ülkenin ilişkilerindeki gerilim, İngiliz istihbaratı için çalışan Rus çifte ajan Sergey Skripal ile kızının geçen yıl İngiltere'nin Salisbury kentinde kimyasal bir maddeyle zehirlenmesinin ardından iyice tırmanmıştı.
Olaya tepki olarak İngiltere öncülüğünde bazı batılı ülkeleri toplamda 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.
İngiliz uçaklarıyla Rus uçakları geçen aylarda Karadeniz üzerinde çeşitli defalar karşılaşırken, İngiliz donanması da Manş Denizinden geçen Rus gemilerini, bölgeye sevk ettiği gemilerle yakından izliyor.
 

Son Güncelleme: 18.02.2019 20:41
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Kuzey Kutbu
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