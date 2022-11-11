İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte daraldı

İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ekonomi 3. çeyrekte yüzde 0,2 daraldı. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahmini yüzde 0,5 daralma olması yönündeydi. Bu dönemde tüketici harcamaları ve şirket yatırımları azaldı.

Böylece İngiltere ekonomisi pandemiden beri hala tam olarak toparlanamayan tek G7 ülkesi oldu.

İkinci çeyreğe ilişkin veri, yüzde 0,1 daralmadan yüzde 0,2 büyümeye revize edildiği için ekonomi henüz teknik resesyona girmedi.

Ekonomi sadece eylül ayında ise Kraliçe Elizabeth'in cenazesi nedeniyle resmi tatil ilan edilmesinin etkisiyle yüzde 0,6 daraldı.

Aralık ayından bu yana 8 kez faiz artırımına giden İngiltere Merkez Bankası çift haneye ulaşan enflasyonu kontrol altına almak için resesyonun kaçınılmaz olduğunu belirtmişti. Bankanın bir senaryosuna göre resesyon 2024 yılının ortasına dek sürebilir.

Eski Başbakan Lis Truss'ın vergi indirimleri önerisinin piyasaları karıştırmasının ardından yeni Başbakan Rishi Sunak'ın kamu finansmanı açığını kapatmak ve kredibiliteyi onarmak için gelecek hafta on milyarlarca pound'luk vergi artışına gitmesi bekleniyor.