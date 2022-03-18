İngiltere'de tüm Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldı

Ülkede bugün itibarıyla İngiltere'ye seyahat etmek isteyen aşısız yolcuların test olmasına ve yolcuların seyahat öncesi kalacakları adresi beyan ettikleri yolcu formunu doldurmalarına gerek kalmayacak.
Yeni kısıtlamasız seyahat kararı, Kovid-19 salgınının başlamasından yaklaşık iki yıl sonra geldi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin kendilerini tecrit etmesine yönelik yasal zorunluluk dahil kalan tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurmuştu.
İngiliz hükümetinin, ülkenin "Kovid-19'la yaşam" planını açıklanmasının ardından, salgınla mücadelede yasal kısıtlamalardan "kişisel sorumluluk" sürecine geçilmişti.