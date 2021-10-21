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İngiltere'de milletvekilleri tehdit altında

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, geçen hafta milletvekili David Amess'in öldürülmesinin ardından parlamenterlerin karşı karşıya kaldığı tehdidin artık 'önemli' düzeyde kabul edildiğini açıkladı.

21 Ekim 2021 Perşembe 09:30
İngiltere'de milletvekilleri tehdit altında

İngiliz bakan, Müşterek Terörizm Analiz Merkezince (JTAC) yapılan bağımsız bir incelemenin ardından "riskte bir değişiklik olduğunu" söyledi.

Patel, "Güvenilir, spesifik veya yakın bir tehdide işaret eden herhangi bir bilgi veya istihbarat görmesek de parlamentoyu, milletvekillerinin karşı karşıya olduğu tehdit seviyesinin artık önemli kabul edildiği konusunda güncellemeliyim" ifadesini kullandı.

İngiltere'ye yönelik mevcut ulusal tehditle aynı düzeyde

Patel, bu tehdidin bir bütün olarak İngiltere'ye yönelik mevcut ulusal tehditle aynı düzeyde olduğuna işaret etti.

"Bu nedenle, parlamentoya, birinci sınıf güvenlik ve istihbarat teşkilatlarımızın ve terörle mücadele polisimizin artık bu değişikliğin, operasyonel duruşlarına düzgün şekilde yansıtılmasını sağlayacağına dair garanti verebilirim."

İngiltere'de "kritik", "ciddi", "önemli", "orta" ve "düşük" olmak üzere beş tehdit seviyesi bulunuyor.

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Tehdit seviyesi, JTAC tarafından belirleniyor. İngiliz istihbarat kurumu MI5'in bünyesinde çalışmalarını yürüten JTAC; polis, hükümet ve bazı güvenlik kurumlarında görev yapan terörle mücadele uzmanlarından oluşuyor.

Terör eylemi ilan edildi

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken olayın terör eylemi olduğu açıklanmıştı.

Haber ajansı PA, saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğunu duyurmuş, terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.

Ülkede 2016'da İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox, seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldı hayatını kaybetmişti.

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