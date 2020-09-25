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İngiltere'de Kovid-19 Önlemleri Kapsamında Bar Ve Restoranlar Erken Kapanmaya Başladı

 İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının

25 Eylül 2020 Cuma 09:18
İngiltere'de Kovid-19 Önlemleri Kapsamında Bar Ve Restoranlar Erken Kapanmaya Başladı
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 İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştığı" gerekçesiyle aldığı kısıtlamalar kapsamında ülkedeki bar ve restoranlar saat 22.00'de kapandı.
Kovid-19 salgınıyla mücadele için alınan restoran ve barların saat 22.00'de kapanması uygulamasına başlandı.
Bu iş yerlerinin yeni kapanış saatinden önce müşterilerini uyarmaya, çalışanların dışarıdaki masa ve sandalyeleri toplamaya başladığı görüldü. 
Polis de eğlence mekanlarında denetim yaparak işletmeleri uyardı. 
Özellikle eğlence mekanlarının kapanmasıyla sokaklar büyük ölçüde boş kaldı. 
6 ay sürecek yeni önlemlere uymayan işletmelere 10 bin sterlin para cezası verilecek. Hükümet, özellikle bar ve restoranları hedef alan yeni kısıtlamalarla son aylarda daha çok gençler arasında yayılan koronavirüs vakalarını düşürmeyi amaçlıyor.

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DİĞER ÖNLEMLER  
Yeni önlemler kapsamında ayrıca maske takma zorunluluğu perakende mağazaları, taksiler ve konaklama sektörü için de geçerli olacak. Stadyumların 1 Ekim'de kısmen yeniden açılmasına ilişkin planlar hayata geçmeyecek. Düğün törenlerine katılacak kişi sayısı da 30'dan 15'e düşürülecek. 
REKOR VAKAYA ULAŞILDI 
Ülkede 24 Eylül'de 6 bin 634 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı. 
41 bin 902'yle Avrupa'da en çok ölümün görüldüğü İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek bu şekilde devam etmesi durumunda ekim ortalarında günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında bulunmuştu. 
 

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Son Güncelleme: 25.09.2020 09:27
Anahtar Kelimeler:
İngilterede Başbakan Boris Johnson
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