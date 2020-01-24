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İngiltere'de acil durum komitesi, Koronavirüs gündemiyle toplanıyor

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tehdidini ele almak üzere Acil Durum Komitesini (COBRA) toplama kararı aldı. 

İngiltere'de acil durum komitesi, Koronavirüs gündemiyle toplanıyor

İngiltere'de hükümet, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) tehdidini ele almak üzere Acil Durum Komitesini (COBRA) toplama kararı aldı. 

24 Ocak 2020 Cuma 15:54
İngiltere'de acil durum komitesi, Koronavirüs gündemiyle toplanıyor

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs tehdidini ele almak üzere COBRA'nın toplanma kararı aldığı ve toplantıya Sağlık Bakanı MattHancock'ın başkanlık edeceği bildirildi. 

Toplantıyla ilgili karar, ülkede 14 kişinin virüs bulaştığı şüphesiyle dün muayene edilmesinin ardından alınırken, Başbakanlık henüz doğrulanmış bir vaka bulunmadığını kaydetti. 

İngiliz basınına göre, bu 14 kişiden 5'inde virüse rastlanmazken, 9'uyla ilgili hala sonuçların açıklanması bekleniyor.  

"VAKANIN GÖRÜLMESİ KUVVETLE MUHTEMEL"

Kamu Sağlığı Kurumu Tıp Direktörü Prof. Paul Cosford, BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'de koronavirüs vakalarının görülmesinin "kuvvetle muhtemel" olduğunu belirtti.  

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Cosford, son iki haftada Çin'in Vuhan kentine gidip ülkeye dönen ve ateş, hapşırma ile öksürük gibi semptomları gösteren herkesin hastanelere başvurması gerektiğine işaret etti.

ÇİN'DEKİ SALGINDA 26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Ülkede salgından etkilenenlerin sayısının 887'ye, ölü sayısının 26'ya yükseldiği açıklanmıştı. 

Virüs, Tayland'da 5, Singapur'da 3, Güney Kore'de 2, Japonya'da 2, Vietnam'da 2, ABD'de ise bir kişide görülmüştü. 

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildirmişti.

Son Güncelleme: 24.01.2020 19:54
Anahtar Kelimeler:
İngilterede Acil Durum KomitesiKoronavirüs
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