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İngiltere covid-19'la mücadelede başarılı

İngiltere’de son 24 saatte 4 bin 712 koronavirüs vakası tespit edilmesiyle, 28 Eylül 2020’den bu yana en düşük günlük vaka sayısı görüldü.

09 Mart 2021 Salı 09:00
İngiltere covid-19'la mücadelede başarılı
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 124 bin 566'ya yükseldi.

Son 24 saatte 4 bin 712 yeni vaka tespit edildi. Bu, "4 bin 44 vakanın saptandığı 28 Eylül 2020'den bu yana görülen en düşük günlük vaka sayısı" oldu. Toplam vaka sayısı da 4 milyon 223 bin 232'ye çıktı.

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İlk doz aşıyı yaptıranların sayısı 22 milyonu geçti

Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 22 milyon 377 bin 255'e ulaştı, bunlardan 1 milyon 142 bin 643'üne ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 10 bin 898 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 1542'si yoğun bakımda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Vaka Sayısı
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