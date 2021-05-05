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İngiltere Başbakanı Johnson, Abd Dışişleri Bakanı Blinken’le görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'le bir araya geldi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:15
İngiltere Başbakanı Johnson, Abd Dışişleri Bakanı Blinken’le görüştü
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Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da yaklaşık 20 dakika gerçekleşen görüşmenin sonrasında Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Johnson ve Blinken'in iki ülke arasındaki yakın işbirliğini ele aldıkları, İran ve Çin de dahil olmak üzere bir dizi dış politika meselesini görüştükleri belirtildi.

Açıklamada, İngiltere ve ABD arasındaki işbirliğinin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele, çevrenin korunması ve diğer uluslararası konularda ilerleme sağlanmasında etkili olacağı aktarıldı.

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Johnson ve Blinken'in başta ticaret ve savunma olmak üzere iki ülke arasında yürütülen geniş çaplı çalışmaları memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada, "Kovid-19 aşılarının küresel olarak yaygınlaştırılmasının salgını yenmenin anahtarı olacağı konusunda anlaştılar. Kovid-19 aşısının üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik G7 çalışmalarının öneminin altını çizdiler." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Johnson'ın 11-13 Haziran'da İngiltere'nin Cornwall kasabasında gerçekleştirilecek G7 Liderler Zirvesi için ülkeye gelecek ABD Başkanı Joe Biden'ı karşılamayı dört gözle beklediği bildirildi.

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Son Güncelleme: 05.05.2021 10:02
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