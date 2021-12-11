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Koronavirüse bir can daha!
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İngiliz bilim insanlarından açıklama

İngiltere'de bilim insanları, iki doz Covid aşısının, son koronavirüs varyantı Omicron'a karşı yeterli olmadığı uyarısında bulundu.

11 Aralık 2021 Cumartesi 12:15
İngiliz bilim insanlarından açıklama

Omicron ve Delta varyantları üzerine yapılan ilk analizler, aşıların son varyanta karşı daha az etkili olduğunu gösteriyor. Üçüncü doz aşı ise varyanta karşı yüzde 75'e varan oranda koruma sağlıyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Birimi, hastanelerde tedavi gerektiren ağır Covid hastalığına karşı iyi düzeyde koruma sağlanması için aşıların kritik önemde olduğunu vurguladı.

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BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, bilim insanlarının aşıların ne kadar etkin olduğuna yönelik son analizleri öncesi 581 Omicron ve binlerce Delta varyantını incelediğini aktardı.

Yapılan araştırma sonucu tek doz Oxford-AstraZeneca ve iki doz Pfizer-BioNTech aşısının, Omicron varyantına karşı etkinlik oranının önemli oranda düştüğü tespit edildi. Moderna ve Janssen aşılarıyla ilgili yeterli veri bulunmadığı, ancak onların farklı sonuç vereceğine dair bir neden olmadığı belirtildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Birimi, ülkede Aralık ayı ortası itibarıyla koronavirüs vakalarının çoğunu Omicron varyantının oluşturacağını ve mevcut şartlarda ay sonuna kadar 1 milyondan fazla kişinin daha virüse yakalanacağını hesapladı.

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Son Güncelleme: 11.12.2021 14:05
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