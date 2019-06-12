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Husiler Suudi Arabistan'da havalimanını vurdu: 26 yaralı

Husiler Suudi Arabistan'da havalimanını vurdu: 26 yaralı

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:54
Husiler Suudi Arabistan'da havalimanını vurdu: 26 yaralı

Suudi Arabistan, ülkenin güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na Yemen'deki Husiler tarafından saldırı düzenlendiğini ve farklı uyruklardan 26 kişinin yaralandığını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin bugün 02:21'de Uluslararası Abha Havalimanı'na bir "terör saldırısı" gerçekleştirdiğini belirtti. 

Husilerin havalimanında binlerce sivil yolcunun kullandığı geliş salonunu vurduğunu kaydeden Maliki, saldırıda farklı uyruklardan 26 yolcunun yaralandığını aktardı.

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HUSİLERDEN "CRUİSE FÜZESİ İLE VURDUK" AÇIKLAMASI

Öte yandan Husiler,  Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı'na "cruise (seyir)" füzesi attıklarını duyurdu. 

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yayınlanan haberde, atılan füzenin hedefini vurduğu belirtildi.Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyordu.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

 

Son Güncelleme: 12.06.2019 13:13
Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistanda Havalimanı Saldırı
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