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Hong Kong'da 8 milyon dolar değerinde pangolin ve fildişi yakalandı

Hong Kong'da 8 milyon dolar değerinde pangolin ve fildişi yakalandı

01 Şubat 2019 Cuma 10:05
Hong Kong'da 8 milyon dolar değerinde pangolin ve fildişi yakalandı

Hong Kong'da Afrika’dan kaçak yollarla getirilen ve soyu tükenmek üzere olan çok sayıda pangolin (karınca yiyen) parçası yakalandı. Pangolinlerin yanı sıra binden fazla fildişi de ele geçirildi.

Kaçak vahşi hayvan trafiğini engellemek isteyen Hong Konglu yetkililer, el konulan torbalarda yaklaşık 500 fil ve 13 bin pangoline ait vücut parçalarının bulunduğunu belirtti.Ticari amaç için kaçak şekilde öldürülen hayvanların değeri ise yaklaşık 8 milyon dolar.

Nijerya’dan gönderilen kaçak hayvan parçalarının bulunduğu gemi Vietnam’a doğru yol alırken yakalandı.Söz konusu olayın dışında Vietnam’ın kuzeyindeki bir limanda ise 1.4 tonluk pangolin yakalanmıştı.

Tehlike altındaki pangolinlerden her yıl binlercesi kaçakçıların kurbanı oluyor ve vücut parçaları için öldürülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Hong KongPangolinFildişi
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