banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Halk sağlığı her şeyden önemli”
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan...
Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Ülkeye girişte yeni kural!
banner404

Hollanda'da kısmı sokağa çıkma yasağı

Covid-19 pandemisinde dördüncü dalganın sert bir şekilde hissedildiği Hollanda, Pazar'dan itibaren her gün akşam saat 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

27 Kasım 2021 Cumartesi 11:00
Hollanda'da kısmı sokağa çıkma yasağı

Eczane ve süpermarketler gibi zorunlu ihtiyaca yönelik işletmeler dışında birçok sektör, 28 Kasım Pazar'dan 18 Aralık Cumartesi gününe kadar, 3 hafta boyunca akşam 17:00 ile sabah 05:00 saatleri arasında kapalı olacak.

Günlük ortalama pozitif koronavirüs vakası sayısının 25 bine yaklaştığı ülkede hükümet, önlemleri yeniden sıkılaştırma kararı aldı.

Başbakan Mark Rutte'nin yaptığı açıklamaya göre bu uygulama restoranlar, kafeler, berberler de dahil acil ihtiyaca dayalı olmayan dükkanlar, sinemalar, tiyatrolar, müzeler ve eğlence parklarını kapsayacak.

Sokağa çıkma yasağı amatör sporlar için de geçerli olacak. 17:00 -05:00 saatleri arasında antrenman veya karşılaşmalara izin verilmeyecek.

Başta futbol olmak üzere profesyonel spor dallarında müsabakalar seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Süpermarketler ve eczaneler gibi temel gereksinimlere yönelik iş yerleri ise, akşam saat 20:00'ye kadar açık kalacak.

KAMUYA AÇIK ALANLARDA MASKE ZORUNLULUĞU
Yeni süreçte okullar açık kalacak ancak ilkokullarda 6. sınıftan itibaren ve orta öğretimdeki tüm okullarda, öğrencilerin koridorlarda ağız maskeleri takması zorunlu olacak.

12 yaşın altındaki çocuklar, hafif bir soğuk algınlığı durumunda okula gidemeyecek, evde kalıp test sonucunu bekleyecek.

banner341
Sinema, tiyatro ve kamuya açık diğer alanlarda 1,5 metrelik sosyal mesafeye uymak ve ağız maskesi takmak yeniden zorunlu olacak.

Zorunlu haller dışında evden çalışma teşvik edilecek.

Evlere dört kişiden fazla ziyaretçi kabul edilmemesi önerilecek.

Öncelik yaşlılar, sağlık çalışanları ve risk gruplarına verilmek koşuluyla, üçüncü doz koruyucu aşı uygulaması yaygınlaştırılacak.

Aşılama çalışmalarına askerler ve öğrenciler de destek verecek.

Başbakan Rutte, önlemlerden etkilenen girişimcileri ve sektörleri destekleyeceklerini bekleterek, cömert ve mümkün olduğunca pratik bir destek programı yürüteceklerini vurguladı.

EV İÇİ ŞİDDET UYARISI
Hollanda Başbakanı Rutte, "Korona önlemleri sırasında kadına yönelik şiddete de dikkat çekmek istediğini" vurguladı.

Rutte, ev içi şiddetle karşı karşıya kalan kadınlar ve evde güvende olmayan çocuklar ile yalnız kalma riski olan yaşlılar için daha duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Başbakan, bu konularla ilgili olarak resmi makamlarla iletişime geçilmesini istedi.

 

banner360
Son Güncelleme: 27.11.2021 13:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyen uyardı: Yeni varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılacak!
Leyen uyardı: Yeni varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılacak!
Avrupa Birliği aşı ihracatını kolaylaştırıyor
Avrupa Birliği aşı ihracatını kolaylaştırıyor
DSÖ yeni varyant için uzman toplantısı düzenleyecek
DSÖ yeni varyant için uzman toplantısı düzenleyecek
BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması: Veriler 2 hafta içinde gelir
BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması: Veriler 2 hafta içinde gelir
Birçok ülke Afrika ülkelerine geliş gidişleri durdurdu!
Birçok ülke Afrika ülkelerine geliş gidişleri durdurdu!
AB 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurdu
AB 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurdu
DSÖ Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına isim verdi
DSÖ Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına isim verdi
Merkel: "Almanya göçmen krizinde Polonya ile tam dayanışma içinde"
Merkel: "Almanya göçmen krizinde Polonya ile tam dayanışma içinde"
Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi
Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi
Kadına yönelik şiddete yeni yasa tasarısı
Kadına yönelik şiddete yeni yasa tasarısı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim