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Hint Bakan Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti

 ABD'DE MASKE ZORUNLULUĞUNA KARŞI ÇIKAN MİSSOURİ VALİSİ İLE EŞİNİN KORONAVİRÜS TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

24 Eylül 2020 Perşembe 15:01
Hint Bakan Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
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Hindistan'da Demiryolu Bakanı Suresh Angadi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. 

Yerel basında çıkan haberlerde, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine birkaç gün önce hastaneye kaldırılan Angadi'nin durumunun pazartesi günü ağırlaştığı ve dün hayatını kaybettiği belirtildi. 

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Angadi'nin iktidardaki BJP partisinin "müstesna bir çalışanı" olduğunu belirterek yakınlarına başsağlığı diledi.

Modi ayrıca dün 7 eyaletin başbakanlarıyla görüştü ve Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 1-2 günlük sokağa çıkma yasaklarının ne kadar etkili olacağını değerlendirmelerini istedi. 

Hindistan Başbakanı Modi, "Ülkenin sadece virüsle mücadeleye değil aynı zamanda ekonomik cephede cesurca ilerlemeye ihtiyacı var." ifadesini kullandı. 

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MASKE ZORUNLULUĞUNA KARŞI ÇIKAN AMERİKALI VALİ KOVİD-19'A YAKALANDI

ABD'de vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilmesine karşı çıkan Missouri Valisi Mike Parson Kovid-19'a yakalandı. 

Vali ve eşi Teresa Parson'un Kovid-19 testleri pozitif çıktı.  

Parson, Facebook sayfasında paylaştığı videoda, eşinin ve kendisinin durumlarının iyi olduğunu, şu ana kadar herhangi bir semptom yaşamadığını ve karantinaya girdiklerini söyledi. 

Halkı maske takmaya ve sosyal mesafeye özen göstermeye çağıran Parson, geçmişte maske zorunluluğuna açıkça muhalefet ediyordu.

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Son Güncelleme: 24.09.2020 15:15
Anahtar Kelimeler:
Kovid19
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