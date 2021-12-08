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Hindistan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın helikopter kazasında öldüğü bildirildi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 17:30
Hindistan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında öldü

Hindistan Hava Kuvvetleri, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterde bulunan diğer 11 kişinin talihsiz kazada hayatını kaybettiği belirtildi.
Rawat ve eşinin de aralarında olduğu 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirilmişti.

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Son Güncelleme: 08.12.2021 18:13
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