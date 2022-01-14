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Guterres ABD-Rusya arasında oluşabilecek çatışma tehdidini değerlendirdi

Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD-Rusya gerilimi kaynaklı herhangi bir çatışmanın "Avrupa ve dünya için felaket doğuracağı" uyarısında bulundu.

14 Ocak 2022 Cuma 09:00
Guterres ABD-Rusya arasında oluşabilecek çatışma tehdidini değerlendirdi

Birleşmiş Miletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD-Rusya gerilimi kaynaklı herhangi bir çatışmanın "Avrupa ve dünya için felaket doğuracağı" uyarısında bulundu.

Guterres, BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna gerilimi nedeniyle Rusya ile ABD ve NATO arasındaki görüşmeleri değerlendirdi.

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Mevcut gerilimden herkesin endişe duyduğunu belirten Guterres, "Avrupa ve dünya için felaket doğuracak bir çatışmanın önlenmesi ve tansiyonun düşmesi için kurulan diyalog son derece önemli" dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırında son aylardaki askeri yığınağını artırması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği endişelerini ve Batı ile Moskova arasındaki gerginliği artırdı.

Tansiyonu düşürme çağrıları ve bu yönde temaslar sürerken Rusya, ABD ve NATO arasında görüşmeler devam ediyor.

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